Министр ИД Турции заявил, что он является также и министром ИД Азербайджана

Министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что он является также и министром ИД Азербайджана. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт «Минвал», об этом он сказал во время интервью телеканалу DimTV. Министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что Турция и Азербайджан являются братскими странами.

Комментируя карабахский конфликт, министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что это продолжает оставаться проблемой и Турции.

Министр ИД Турции Чавушоглу втразил надежду на то, что в предстоящих выборах в Турции победит партия «Справедливость и развитие», и турецко-азербайджанские отношения ;продолжат оставаться такими же, как сейчас.

«Мы всегда интересуемся проблемами Азербайджана. Я также являюись и министром ИД Азербайджана, и об этом знает мой брат Эльмар Мамедьяров. Иногда я шучу с ним, говоря, что он может пойти в отпуск, ведь я все равно работаю. Отношения между братьями должны быть именно такими»,- сказал он.