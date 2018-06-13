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Стали известны подробности первого путешествия Меган Маркл и ее мужа


Герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что в своем первом совместном путешествии они посетят Австралию, Новую Зеландию, Королевство Тонга и Республику Фиджи. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Evening Standard.

Как сообщили в Кенсингтонском дворце, путешествие состоится в октябре 2018 года и будет совпадать с Invictus Games («Игры непобедимых») в Сиднее.

Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба состоялась 19 мая 2018 года.

 

 




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