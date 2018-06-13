Европарламент одобрил выделение Украине миллиарда евро

Европарламент на пленарной сессии в среду одобрил выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи от ЕС в размере до 1 миллиарда евро. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют итоги голосования.

Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле.

Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

Это будет третья макрофинансовая помощь от Евросоюза Украине с 2014 года. С того периода страна уже получила примерно 2,8 миллиарда евро в рамках таких программ.