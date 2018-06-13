Российские пранкеры снова позвонили от имени Никола Пашиняна известному зарубежному чиновнику

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна позвонили генсеку ОБСЕ Томасу Грэмингеру.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт Vesti.ru, пранкеры Лексус и Вован разыграли генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. На этот раз они представились премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Гремингер поздравил премьера с новой должностью и предложил внести изменения в избирательный кодекс.

«Господин премьер-министр, я всего лишь хочу заверить вас в поддержке ОБСЕ в проведении любых реформ, которые вы намерены предпринять в Армении. В частности, я читал про ваши планы обновить Избирательный кодекс в преддверии выборов. И я просто хотел вам сообщить, что ОБСЕ и, в частности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ готовы поддержать вас в этом начинании», – сказал Томас Гремингер.

Пранкеры от лица Пашиняна также попросили Томаса Гремингера назвать виновных в невыполнении минских соглашений.

Ранее они разыграли главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, позвонив ему от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Они обсудили российское вмешательство в отравление экс-разведчика Скрипаля и его дочери, визит Ксении Собчак в Лондон и многое другое. Лексус рассказал, что Джонсон был самым интересным из всех тех людей, с которыми он общался в рамках пранка.

“Я в Сочи буду встречаться с Владимиром Путиным. Мне следует быть во всеоружии. Надеюсь, он меня не отравит там «Новичком»”, - сказал пранкер от имени Пашиняна.

В ответ британский министр рассмеялся и сказал: “Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет. Я лично считаю, что Россия совершила чудовищную ошибку, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль «Новичком». Их действия, как правило, носят весьма разрушительный характер. И это вредит России. И что я хотел бы донести до Путина: мы не хотим холодной войны, мы хотим увидеть положительные подвижки в действиях России”.

Лексус отметил, что что самое сложное в этом деле - не находить номера телефонов чиновников, а найти собеседников, с которыми те заинтересованы беседовать. Например, разговор с Джонсоном несколько раз проваливался. Министр иностранных дел Великобритании не стал разговаривать с пранкерами, которые выступали от имени президента Украины Порошенко.

Вместо этого Джонсон был заинтересован в разговоре с Пашиняном. “Премьер-министр Армении сейчас в тренде, особенно в европейских странах”, - сказал пранкер.

Пранкер поинтересовался у Джонсона, как вести себя на встрече с Путиным. “Полагаю, единственное, что русские воспринимают, – это решительность и твердость. Поэтому вам следует очень ясно изложить ему свои амбиции и то, как вы видите будущее Армении. Но вам следует подчеркнуть, что это не означает угрозы для его интересов и, что у него нет оснований для раздражения”, - посоветовал Джонсон.

Пранкер отметил, что он и Вова специально не готовились к разговору с Джонсоном. Например, во время разговора с Джонсоном они не подражал Пашиняну, они говорили обычным образом. В конце беседы министр догадался, что общался не с Пашиняном и бросил трубку.