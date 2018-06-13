Центр по ликвидации ядерного оружия: в мире насчитывается 14 тыс. 450 ядерных зарядов

Количество ядерных боевых частей в мире на начало июня составляет 14 тыс. 450 штук, при этом около 90% из них находятся в распоряжении США и России.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в докладе, опубликованном Исследовательским центром по ликвидации ядерного оружия при японском университете Нагасаки.

В документе отмечается, что РФ располагает самым большим числом боевых ядерных зарядов в мире - 6 тыс. 850. При этом 2,5 тыс. боевых частей списаны или подлежат списанию.

На втором месте следуют США, чей арсенал составляет 6 тыс. 450 ядерных зарядов, что на 450 меньше, чем в 2017 году. 2 тыс. 650 из них списаны или подлежат снятию с вооружения.

За РФ и США следуют Франция, Китай и Великобритания, на вооружении у которых стоит 300, 270 и 215 ядерных боевых частей соответственно. Что касается КНДР, то, по оценкам японских экспертов, она обладает 10-20 такими зарядами.

Также, по данным исследовательского центра, в мире насчитывается более 2 тыс. тонн плутония и обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия. Часть этого запаса используется в мирных целях. Тем не менее общего объема достаточно для создания около 107 тыс. бомб.