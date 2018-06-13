Мэй согласилась обсуждать предоставление парламенту права голоса по сделке о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась обсуждать вопрос предоставления парламенту права голоса по итоговому соглашению о Brexit в обмен на поддержку своих проевропейски настроенных коллег- депутатов из правящей Консервативной партии. Как передает Арменпресс, об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си в среду сообщила бывший министр образования Ники Морган.

"Премьер-министр поняла, что парламент хочет при любых обстоятельствах получить реальное право голоса [по сделке о Brexit]. Для нас было важно получить личное заверение от премьер-министра", - сказала она, отметив, что парламентарии с сегодняшнего дня начнут переговоры с правительством относительно того, каким образом гарантировать Палате общин британского парламента право высказаться по вопросу.

Палата общин ранее во вторник отвергла поправку в билль о выходе Великобритании из Евросоюза об ограничении полномочий правительства при реализации Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.





