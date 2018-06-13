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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву: в церемонии приветствия – символическое фото с волчонком Забивакой


Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян прибыли в Москву. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Москвы,  его встречали посол Армении в РФ Вардан Тоганян и начальник службы протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

У самолета премьер-министра Армении Никола Пашиняна ожидал талисман ЧМ-2018 волчонок Забивака. Они сфотографировались и символически погоняли мяч.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13-14 июня будет находиться в России с рабочим визитом. В рамках визита премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.


Премьер-министр Армении Никол Пашинян также примет участие в церемонии открытия бюста Героя советского Союза, главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" и первой игре первенства.

Анна Гзирян


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