Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву: в церемонии приветствия – символическое фото с волчонком Забивакой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян прибыли в Москву. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Москвы, его встречали посол Армении в РФ Вардан Тоганян и начальник службы протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

У самолета премьер-министра Армении Никола Пашиняна ожидал талисман ЧМ-2018 волчонок Забивака. Они сфотографировались и символически погоняли мяч.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13-14 июня будет находиться в России с рабочим визитом. В рамках визита премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян также примет участие в церемонии открытия бюста Героя советского Союза, главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" и первой игре первенства.

Анна Гзирян