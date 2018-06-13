Власти острова Пхукет приступили к переселению с него диких обезьян

Власти провинции и одноименного острова Пхукет, одной из наиболее популярных туристических зон Таиланда, приступили к стерилизации и переселению на необитаемые острова почти двухсот диких длиннохвостых макак. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду интернет-версия газеты Nation.

Вопрос о переселении обезьян, которые, по мнению властей, представляют опасность для туристов в наиболее посещаемых местах на острове, обсуждался в различных инстанциях и даже на подобии референдума среди представителей государственных и муниципальных органов власти в течение двух месяцев, прежде чем было принято решение о стерилизации и переселении пхукетских макак на пять небольших необитаемых островов неподалеку от Пхукета.

Во вторник в районах обитания макак на Пхукете были выставлены клетки с приманкой, которые останутся открытыми до вечера среды, после чего сотрудники отдела охраны дикой природы провинциальной администрации и ветеринарные врачи закроют клетки, перевезут обезьян в пункты стерилизации, а затем – на необитаемые острова, сообщает издание.