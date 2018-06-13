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Жирайр Сефилян освобожден из зала суда


В Апелляционном суде во время заседания суда было оглашено решение по жалобе адвокатов по делу Сефиляна и других. Как передает «Арменпресс», суд принял решение о частичной отмене приговоров.

Решением суда Грайр Топчян, Нерсес Погосян, Сасун Киракосян, Галуст Григорян признаны виновными по ст. 235 УК Армении и приговорены к лишению свободы сроком на 2 года. Их освободили в здании суда под подписку о невыезде.

Геворг Сафарян признан виновным по ст. 235 УК Армении и приговорен к лишению свободы сроком на 2 года. Его  освободили в здании суда под подписку о невыезде.

Жирайр Сефилян признан виновным по предъявленным ему обвинениям и приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет 5 месяцев. Его  освободили в здании суда под подписку о невыезде, с учетом гарантий, данных группой депутатов НС Армении.


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