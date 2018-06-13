Армен Саркисян посетил Дадиванк и пообщался там с туристами

Президент Армении Армен Саркисян, который утром 13-го июня отбыл в Арцах, посетил Дадиванк. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В сопровождении главы Арцахской епархии ААЦ ариепископа Паргева Мартиросяна президент Армении Армен Саркисян осмотрел храмовый комплекс Дадиванка и пообщался там с туристами и посетителями.