Основатель Boston Dynamics рассказал, что роботы скоро смогут ухаживать за пожилыми людьми

Основатель и глава одного из ведущих в мире разработчика роботов американской компании Boston Dynamics Марк Рэйберт рассказал, что уже в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей в сферах развлечений, обеспечения безопасности и помощи в чрезвычайных ситуациях, а затем, в обозримой перспективе, смогут заботиться о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями. Такой прогноз он озвучил во вторник, выступая на конференции в рамках выставки-ярмарки информационных и телекоммуникационных технологий CEBIT 2018, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Раньше я рассчитывал, что роботы смогут позаботиться о моих родителях, когда они состарятся. Но вероятнее, что мои дети будут пользоваться помощью роботов, заботясь обо мне, когда я состарюсь", - отметил 68-летний Рейберт.

Президент Boston Dynamics рассказал, что компания планирует запустить небольших роботов в массовое производство в следующем году и выпустит порядка 1 тыс. роботов. В 2018 году Boston Dynamics выпустит порядка 100 роботов, уточнил он. Стоимость роботов будет озвучена позднее.

CEBIT проводится в Ганновере ежегодно с 1986 года и является самой большой в мире платформой для демонстрации и внедрения новейших информационных и телекоммуникационных технологий и программного обеспечения в различных областях жизни человека. Среди участников CEBIT - предприниматели, экономисты, компьютерные специалисты, политики, издатели. В этом году в выставке участвуют около 2,8 тыс. экспонентов из порядка 70 стран, включая Россию.