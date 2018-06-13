Намерение КНДР следовать по пути денуклеаризации Корейского полуострова — хорошая новость, но теперь нужно это проверить. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По мнению Ле Дриана, достигнутая на саммите договоренность — неоспоримое движение вперед.

"Это хорошая новость. Но нужно проверить, что этот принцип денуклеаризации, который был объявлен по итогам этого саммита (США и КНДР), будет в реальности необратим и его можно будет проверить", — сказал Ле Дриан.

Он напомнил, что ранее КНДР также заявляла о действиях по денуклеаризации, но это ни к чему не привело.