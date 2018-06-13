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Таможенники в аэропорту Брюсселя проводят "забастовку пристрастия"


Таможенники в международном аэропорту Брюсселя проводят в среду так называемую "забастовку пристрастия", когда они намеренно медленнее, чем обычно производят досмотр багажа пассажиров. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель профсоюза.

Своей акцией протеста работники таможни хотят привлечь внимание властей к проблеме нехватки кадров, которая приводит к тому, что персоналу зачастую приходится выходить на дополнительные дежурства. Таможенники требуют также оснастить их более современным оборудованием и повысить безопасность.

В связи с забастовкой авиапассажирам рекомендовано приезжать в аэропорт минимум за два-три часа до вылета.

 

 




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