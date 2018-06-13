Бедных в Грузии стало больше, утверждает UNICEF

Показатель бедности в Грузии за два года увеличился с 2,1% до 5%, согласно "Исследованию благополучия населения 2017", подготовленного Детским фондом ООН (UNICEF).

В 2017 году 6,8% детей в Грузии были за чертой бедности, а в 2015 году их было 2,5%. Социальное положение ухудшилось и среди пенсионеров. В прошлом году за чертой бедности жили 3,7% пенсионеров, а в 2015 году – 1,7%, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Дети все еще остаются самой беззащитной группой в Грузии", — отметила представитель Детского фонда ООН в Грузии Лайла Омар Гад.

Из-за отсутствия необходимого количества детских садов порядка 14 тысяч детей не могут пройти дошкольное образование. А вот каждый пятый подросток в возрасте 15-18 лет не учится.

По словам Лайлы Омар Гад, для снижения бедности среди детей необходимо внедрить всеобъемлющую систему социальной защиты, усилить поддержку семей с детьми.

Причиной роста бедности в Грузии эксперты UNICEF назвали замедленный экономический рост, безработицу и рост потребительских цен.

Между тем, в связи с повышением зарплат многие не считают себя бедными. Между тем, чтобы справиться с финансовыми сложностями, все больше семей в Грузии обращается в банки или в ломбарды.