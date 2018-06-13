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Распродажа драгоценностей из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров принесла $20 млн


Ювелирные украшения из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров проданы во вторник на аукционе Christie's на общую сумму $20 млн. Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, самым дорогим из выставленных на продажу 189 лотов стало платиновое ожерелье, украшенное 73 бриллиантами весом от семи до одного карата. Оно продано за $1,572 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За $576 тыс. ушел золотой браслет, украшенный 13 бриллиантами, за $444 тыс. - перстень с бриллиантом в 20,47 карата.

Дэвид Рокфеллер (1915-2017) - внук Джона Рокфеллера (1839-1937), создателя нефтяной компании Standard Oil и одного из первых в США долларовых миллиардеров.

В 2016 году американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей США. Рокфеллеры в нем заняли 23-е место, их совокупное состояние оценивалось в $11 млрд.

 




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