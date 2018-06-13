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Участок Мэриленд-авенью в Глендейле назван в честь Арцаха


Горсовет Глендейла только что принял решение о переименовании участка Мэриленд-авенью в Глендейле между перекрестками с улицами Уилсона и Гарварда в честь Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет Айдата Армении.

«Горсовет Глендейла только что принял решение о переименовании участка в 2 квартала Мэриленд-авенью в Глендейле между перекрестками с улицами Уилсона и Гарварда в честь Республики Арцах»,- сказано в сообщении.




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