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Руководитель контрразведки США посоветовал американцам не брать с собой на ЧМ-2018 сотовые


Директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина посоветовал во вторник согражданам-болельщикам, намеревающимся отправиться в Россию на ЧМ-2018, не брать с собой мобильные телефоны и другие электронные устройства. Согласно его утверждениям, высока угроза того, что "они будут взломаны с целью получения данных киберпреступниками или российским правительством", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если вы планируете взять с собой мобильные телефоны, лэптопы или другие электронные устройства, то можете не сомневаться в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, могут попытаться получить доступ российское правительство или киберпреступники", - приводит агентство Reuters заявление Эванина, который до назначения главой контртеррористического центра почти три десятка лет работал в Федеральном бюро расследований.

Как отмечает Reuters, британские спецслужбы обратились с аналогичным призывом к своим футбольным болельщикам и игрокам сборной Англии.

 




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