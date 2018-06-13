Никол Пашинян примет участие в церемонии открытия ЧМ по футболу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13-14 июня будет находиться в России с рабочим визитом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

В рамках визита премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.Премьер-министр Армении Никол Пашинян также примет участие в церемонии открытия бюста Героя советского Союза, главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна.Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" и первой игре первенства.