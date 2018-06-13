Oколо 10000 школьных сумок –детям, оканчивающим детский сад: мэрия Еревана
11:50, 13 Июнь, 2018
По инициативе мэра Еревана Тарона Маргаряна продолжается уже ставшая традицией программа по обеспечению детей, оканчивающих муниципальные детские сады, школьными сумками и письменными принадлежностями. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. Около 10000 школьных сумок, укомплектованных школьными принадлежностями 18 наименований уже переданы в соответствующие отделы аппаратов административных районов столицы. Данная программа реализовывается при содействии волонтеров организаций, являющихся членами Совета во вопросам молодежи при мэре Еревана.
Стоит отметить, что через несколько дней дети получат свои первые подарки во время выпускных утренников.