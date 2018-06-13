Двух обвиняемых по делу об убийстве Гранта Динка освободили

Двенадцатый суд по тяжким преступлениям Стамбула изменил меру пресечения двум полицейским, проходящим по делу об убийстве турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сообщила стамбульская газета «Акос». Суд решил освободить обвиняемых в убийстве Якуба Куртарана и Озкана Мумджуа. Последние во время убийства Динка работали в полиции Трабзона и Самсуна.

Редактор армянской газеты “Акос, издающейся в Стамбуке, Грант Динк, был убит на пороге редакции 19 января 2007 г.

17 января 2012 г. организатор убийства Ясин Айал был приговорен к пожизненному заключению, а исполнитель Огюн Самаст – к 22 годам.



В октябре 2014 г. 5-ый суд Стамбула по тяжким преступлениям принял решение о новом расследовании дела. Всем обвиняемым было предъявлено обвинение в “создании и руководстве преступной группировкой или участии в ней”. Кроме этого, было принято решение о возбуждении уголовного преследования 9 лиц, занимавших в то время важные посты, в том числе бывшего начальника полиции Стамбула Джелаледина Джераха.

Следующие заседания в судебных слушаниях по делу об убийстве Гранта Динка состоятся в 2018 году, 29-30-го января и 1-2-го февраля.