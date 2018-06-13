Нерсес Назарян подал в отставку
Замдиректора службы спасателей МЧС Армении Нерсес Назарян подал в отставку.
Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник управления по информации и связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.
«Нерсес Назарян, который одновременно являлся и начальником Ереванского управления службы спасателей, подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Заявление пока не подписано, однако оно будет удовлетворено»,- сказала она.Нерсес Назарян работал на своем месте с 22-го июля 2016 года.
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