Замдиректора службы спасателей МЧС Армении Нерсес Назарян подал в отставку.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник управления по информации и связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.

«Нерсес Назарян, который одновременно являлся и начальником Ереванского управления службы спасателей, подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Заявление пока не подписано, однако оно будет удовлетворено»,- сказала она.

Нерсес Назарян работал на своем месте с 22-го июля 2016 года.