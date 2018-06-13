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Встреча Трампа и Кима за 60 секунд


В Сингапуре прошла историческая встреча лидеров США и Северной Кореи, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Стороны подписали соглашение, где упоминается освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия. Когда начнется разоружения и сколько продлится по времени - непонятно.

Все самое главное о встречи Трампа и Кима - в 60-секундном видео.




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