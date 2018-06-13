Армения приветствует историческую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter сообщает МИД Армении.

«Мы приветствуем историческую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12-го июня в Сингапуре. Мы считаем это важным шагом в направлении преодоления дисбаланса на Корейском полуострове и снижения напряжения»,- сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре состоялась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, в ходе которой стороны подписали соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова и о сотрудничестве по установлению длительного мира.

Кроме того, стороны договорились о розыске останков американских солдат, павших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшихся во вторник переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил, что обе стороны должны прекратить враждебные военные действия, и американский президент с этим согласился.

Как заявил северокорейский лидер, США и КНДР необходимо принять системные меры для обеспечения региональной стабильности, а также денуклеаризации Корейского полуострова."Для достижения мира, стабильности и денуклеаризации на Корейском полуострове обе страны должны обещать, что будут относиться с взаимопониманием друг к другу и не будут питать вражду, и для гарантии этого они должны принять юридические и системные меры", - приводит агентство слова Ким Чен Ына."Лидеры КНДР и США также сошлись во мнении, что для достижения денуклеаризации Корейского полуострова необходимо соблюдать принцип последовательности", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, саммит ознаменовал собой "радикальный поворот в изменении отношений между КНДР и США, которые были враждебными".Кроме того, как отмечает агентство, США обещали КНДР предоставить гарантии безопасности, а также заявили о возможном снятии санкций против Пхеньяна по мере продвижения двустороннего диалога.Президент США и лидер КНДР Ким Чен Ын покинули во вторник Сингапур, где по итогам первого в истории саммита двух стран подписали документ, в котором взяли на себя обязательство установить двусторонние отношения в новом формате. В нем указывается, что укрепление взаимного доверия может способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.