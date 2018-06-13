Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 89 депутатов. В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

В Национальном собрании Армении 12 июня обсуждался вопрос избрания судьи Конституционного суда.

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян сообщил о том, что на вакантное место судьи КС предложена кандидатура судьи Уголовной палаты Кассационного суда Армении Елизаветы Даниэлян, выдвинутая Общим собранием судей. Кандидатуру Даниелян представил и.о. председателя Кассационного суда Армении Ерванд Хундкарян. По его словам, 18 мая в Кассационном суде было созвано Общее собрание судей, в котором могут принимать участие все судьи. Были получены заявки относительно двух кандидатур – Армана Диланяна и Елизаветы Даниэлян. На Общем собрании судей, в котором приняли участие 175 человек, новых кандидатур не было выдвинуто. Кандидаты выступили с речами, после чего состоялось тайное голосование. В результате голосования «за» Елизавету Даниэлян проголосовали 88, а Армана Диланяна – 87 человек. Таким образом, была избрана Елизавета Даниэлян.

Кандидат Елизавета Даниэлян подчеркнула, что для нее большая честь – выступать с трибуны Национального Собрания Армении в качестве кандидата на пост судьи Конституционного суда. Она поблагодарила за оказанное высокое доверие.

В общую повестку третьей сессии НС Армении шестого созыва включено 16 вопросов, В 16:30 начнется время вопросов-ответов членам правительва Армении.