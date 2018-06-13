Музей в пещере: Пещера в Арени нуждается в непрестанном изучении

Пещера в Арени, которой пользовались с каменного века до средневековья, нуждается в непрестанном изучении. За многие годы исследований удалось изучить лишь 3-4% этой достопримечательности. Есть проблема и сохранения результатов изысканий. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал инспектор пещеры Арменак Мелконян, отметив, что здесь будет великолепный музей, который привлечет множество туристов.

Фото: Татев Дурян

Структура пещеры

История пещеры охватывает более 6000 лет, в ней три зала. Археологические раскопки велись только в 2007 году в первом из них, под руководством Бориса Гаспаряна из Института этнографии и археологии НАНА. Пока не обнаружен жилой сектор пещеры.

Однако один из изученных участков напоминает кухню. Пещера открыта, сюда заходят животные.

Изученные и подлежащие изучению материалы

Ежегодно в пещере ведутся изыскания, в течение 1-2 месяцев. После раскопок необходимо бывает систематизировать и изучить находки, причем, есть проблема и с сохранением артефактов.

Пещере 6 000 лет, 4000 лет здесь производили вино. Найдены соответствующие виноградные косточки. За многие годы исследований удалось изучить лишь 3-4% этой достопримечательности.

Уникальность пещеры

Пещера в Арени, которой пользовались с каменного века до средневековья, нуждается в непрестанном изучении. Пещера образовалась в результате размывания карстовых слоев, она нерукотворная. Обычно, такие пещеры бывают с повышенной влажностью, однако эта – сухая, благодаря чему все останки здесь хорошо сохраняются.

Уникальные находки

В 2008-м году здесь в глиняном кувшине нашли старейшую в мире обувь, которой 5500 лет. Сейчас башмак находится в Музее истории Армении.

По словам инспектора, многих сюда приводит именно эта находка.

В этой пещере обнаружена самая старая в мире мастерская виноделия.

Здесь найдены и бронзовые монеты, что говорит о том, что здесь находили ночлег путешественники, следующие по Великому шелковму пути.

Музей в пещере

Сейчас в пещере хранится множество находок. Инспектор думает, что музей может быть организован прямо на месте, таких примеров в мире много.

Инспектор Арменак Мелконян уже 11 лет, как охраняет пещеру, он бывает здесь с 9:00 до 19:00, без выходных. Он надеется, что все вопросы будут урегулированы, и он сможет отдыхать, по крайней мере, по воскресеньям.

Анна Григорян