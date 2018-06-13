Президент США Дональд Трамп во вторник выложил на своей странице в Twitter ссылку на видеоролик, который он показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вот видео "История одной возможности", которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре", — написал Трамп.

В ролике продолжительностью чуть более четырех минут живописно показываются достижения современной цивилизации, а в черно-белых тонах – съемки из Северной Кореи.