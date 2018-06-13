Меркель и Курц заявили о необходимости усиления безопасности на границах ЕC

Усиление безопасности на границах Европейского союза является необходимой мерой на фоне нелегальной миграции в ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили на пресс-конференции во вторник канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц.

Одной из ключевых тем встречи лидеров Австрии и Германии стала борьба с нелегальной миграцией в Евросоюз.

Как заявил Курц, работа агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) должна стать более оперативной и эффективной. Для достижения этой цели необходимо предоставить Frontex соответствующее "финансирование, персонал и более действенный мандат", считает Курц. Трансляция пресс-конференции велась на канале Phoenix.

Ранее Курц заявлял, что Европе следует перевести внимание с вопроса распределения мигрантов по своей территории на защиту внешней границы. С 1 июля Австрия будет председательствовать в Совете ЕС, где, по его словам, особый упор сделает именно на этих вопросах.

AP Photo / Marcos Moreno