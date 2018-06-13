СМИ: жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей

Не менее 27 детей погибли при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 3 июня, еще несколько десятков пропали без вести. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила во вторник электронная версия гватемальской газеты Prensa Libre со ссылкой на министра образования республики Оскара Уго Лопеса Риваса.

По его словам, в школе деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла, которая была уничтожена при извержении, обучались 173 ребенка. Из них 27 погибли и уже были опознаны, при этом еще 35 человек считаются пропавшими без вести.

Число жертв извержения Фуэго приблизилось к 120, порядка 200 человек считаются пропавшими без вести. В то же время те, кто ищут своих близких после трагедии, считают, что пропали сотни людей. Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек.

Фото: AP/ТАСС