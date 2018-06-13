Новое название Македонии вынесут на общенациональный референдум

Греция и Македония урегулировали длительный спор вокруг названия этой бывшей югославской республики, сообщил во вторник на пресс-конференции македонский премьер-министр Зоран Заев. По его словам, приемлемым для обоих государств является название Северная Македония.

Соответствующее изменение будет внесено в конституцию страны. При этом граждане страны будут называться македонцами, национальность македонской и язык в ООН македонским, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Вместе с тем, осенью этого года решение, достигнутое на уровне двух правительств, будет вынесено на общенациональный референдум в Македонии.

Кроме того, правительства двух стран подпишут соответствующий договор.

"Решив спор с Грецией, мы выстраиваем дружеские отношения, которых до сих пор не было никогда. Мы настроены на европейскую перспективу, мы решаем многолетний спор и выводим страну из изоляции", - сообщил Заев журналистам.