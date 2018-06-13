Сборные Германии, Колумбии и Англии уже прибыли в РФ
За день до открытия ЧМ по футболу в РФ прибыли еще несколько сборных различных стран.
Как передает «Арменпресс», чемпион мира по футболу сборная Германии прибыла в Россию. Самолет с немецкой командой приземлился в московском аэропорту "Внуково".
Сборная Германии будет базироваться в подмосковных Ватутинках, на тренировочной базе ЦСКА. В среду немцы проведут тренировку под руководством тренера Йоахима Лёва.
Свой первый матч на турнире команда Германии проведет 17 июня на московской арене "Лужники" со сборной Мексики. 23 июня немцы сыграют в Сочи со шведами. Завершат турнир в группе F действующие чемпионы мира матчем с командой Южной Кореи 27 июня в Казани.
В Казань уже прибыли игроки сборной Колумбии. В Санкт-Петербурге – сборная Англии, они будут жить в селе Репино.
Готово расписание открытых тренировок, которые команды-участницы кубка Мира проведут до старта кубка Мира.
12 июня
Сборная Франции, г. Истра, стадион «Глебовец», 17:00.
Сборная Дании, г. Анапа, стадион «Понтос», 10:30.
Сборная Нигерии, г. Ессентуки, «Ессентуки Арена», 17:00.
Сборная Бразилии, г. Сочи, стадион «Юг-спорт», 10:00.
Сборная Швейцарии, г. Тольятти, стадион «Торпедо», 18:00.
Сборная Мексики, московская область (Новогорск), УТЦ «Новогорск-Динамо», 17:00.
Сборная Швеции, г. Геленджик, стадион «Спартак», 19:00.
13 июня
Сборная Марокко, г. Воронеж, стадион «Чайка», 9:30.
Сборная Коста-Рики, г. Санкт-Петербург (Павловск), стадион «Олимпиец», 16:00.
Сборная Германии, московская область (Ватутинки), спортивная база «ЦСКА», 10:30.
Сборная Южной Кореи, г. Санкт-Петербург (Ломоносов), стадион «Спартак», 16:00.
Сборная Англии, г. Санкт-Петербург (Зеленогорск), стадион «Спартак», 11:30.
Сборная Туниса, московская область (Наро-Фоминск), стадион «Строитель», 21:45.
Сборная Польши, г. Сочи, стадион «Спутник-Спорт», 19:00.
14 июня
Сборная Бельгии, московская область (Дедовск), стадион СК «Гучково», 16:45.
Сборная Колумбии, г. Казань, стадион «Свияга», 10:00.
Сборная Японии, г. Казань, тренировочная база «Рубин», 15:30.
15 июня
Сборная Сенегала, г. Калуга, тренировочная база «Спутник», 17:30.