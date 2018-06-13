Сборные Германии, Колумбии и Англии уже прибыли в РФ

За день до открытия ЧМ по футболу в РФ прибыли еще несколько сборных различных стран.

Как передает «Арменпресс», чемпион мира по футболу сборная Германии прибыла в Россию. Самолет с немецкой командой приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Сборная Германии будет базироваться в подмосковных Ватутинках, на тренировочной базе ЦСКА. В среду немцы проведут тренировку под руководством тренера Йоахима Лёва.

Свой первый матч на турнире команда Германии проведет 17 июня на московской арене "Лужники" со сборной Мексики. 23 июня немцы сыграют в Сочи со шведами. Завершат турнир в группе F действующие чемпионы мира матчем с командой Южной Кореи 27 июня в Казани.

В Казань уже прибыли игроки сборной Колумбии. В Санкт-Петербурге – сборная Англии, они будут жить в селе Репино.

Готово расписание открытых тренировок, которые команды-участницы кубка Мира проведут до старта кубка Мира.

12 июня

Сборная Франции, г. Истра, стадион «Глебовец», 17:00.

Сборная Дании, г. Анапа, стадион «Понтос», 10:30.

Сборная Нигерии, г. Ессентуки, «Ессентуки Арена», 17:00.

Сборная Бразилии, г. Сочи, стадион «Юг-спорт», 10:00.

Сборная Швейцарии, г. Тольятти, стадион «Торпедо», 18:00.

Сборная Мексики, московская область (Новогорск), УТЦ «Новогорск-Динамо», 17:00.

Сборная Швеции, г. Геленджик, стадион «Спартак», 19:00.

13 июня

Сборная Марокко, г. Воронеж, стадион «Чайка», 9:30.

Сборная Коста-Рики, г. Санкт-Петербург (Павловск), стадион «Олимпиец», 16:00.

Сборная Германии, московская область (Ватутинки), спортивная база «ЦСКА», 10:30.

Сборная Южной Кореи, г. Санкт-Петербург (Ломоносов), стадион «Спартак», 16:00.

Сборная Англии, г. Санкт-Петербург (Зеленогорск), стадион «Спартак», 11:30.

Сборная Туниса, московская область (Наро-Фоминск), стадион «Строитель», 21:45.

Сборная Польши, г. Сочи, стадион «Спутник-Спорт», 19:00.

14 июня

Сборная Бельгии, московская область (Дедовск), стадион СК «Гучково», 16:45.

Сборная Колумбии, г. Казань, стадион «Свияга», 10:00.

Сборная Японии, г. Казань, тренировочная база «Рубин», 15:30.

15 июня

Сборная Сенегала, г. Калуга, тренировочная база «Спутник», 17:30.

Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде. Матч открытия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 14 июня. Финал турнира пройдет также в "Лужниках" 15 июля.