Государственный министр Арцаха обсудил программу налоговых реформ с ответственными лицами сферы
09:48, 13 Июнь, 2018
12 июня государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян созвал рабочее совещание для обсуждения комплексной программы налоговых реформ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба аппарата государственного министра Республики Арцах.
Министр финансов Артур Арутюнян выступил с докладом относительно хода проводимых работ, отметив, что концепция налоговых реформ готова к представлению на утверждение правительства. Госминистр подчеркнул, что прежде до принятия концепции, разработанной и представленной на рассмотрение правительства, необходимо представить ее на широкое общественное обсуждение и поручил начать работы в этом направлении в ближайшие дни, привлекая заинтересованные организации.
Г. Мартиросян придал важное значение последовательной политике, осуществляемой в направлении улучшения деловой среды в Арцахе и в этом контексте поручил представить предложения относительно облегчения налогового бремени малых хозяйствующих субъектов. Он также поручил представить предложения относительно внедрения программного бюджетирования и казначейской системы.
В ходе совещания Г. Мартиросян поинтересовался вопросами относительно бюджетного процесса 2019 г. и придал важность тому, что необходимо обратить серьезное внимание на составление среднесрочной программы расходов.
Касаясь просроченных задолженностей недобросовестных налогоплательщиков, Г. Мартиросян подчеркнул, что необходимо их также рассмотреть и поручил министру финансу в краткие сроки представить конкретные предложения с обязательным учетом их объема и структуры.
«Наша задача-поддержать малого и среднего хозяйствующего субъекта и оказать возможное государственное содействие. В ходе совещания были рассмотрены вопросы относительно вступления в силу с 1 июля нового пенсионного закона, обязательной составляющей накопительной системы, а также финансовой и налоговой сфер в республике.