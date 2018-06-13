12-го мая министр ИД Армении Зограб Мнацаканян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян высоко оценил как миссию сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и нынешний визит, подчеркнув, что он создает возможности для установления непосредственного знакомства с новым правительством Армении после его формирования. Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян подтвердил подходы Армении к процессу мирного урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ представили Мнацаканяну свои подходы к решению карабахской проблемы, свой опыт.

Собеседники обменялись мыслями о процессе мирного урегулирования карабахского конфликта, о возможностях продвижения переговорного процесса, отметив важность создания атмосферы, способствующеей миру, в данном контексте.

Затронув убийство военнослужащего АО Арцаха на линии соприкосновения со стороны Азербайджана, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул, что подобными провокациями азербайджанская сторона ставит под сомнение свои обязательства по процессам мирного урегулирования.

Были обсуждены последующие шаги в формате тройного сопредседательства.