Армен Саркисян отбыл в Арцах
Президент Армении Армен Саркисян утром 13-го июня отбыл в Арцах, по приглашению президента Арцаха Бако Саакяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
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