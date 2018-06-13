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Европейские индексы - 12-06-18


МОСКВА, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.00% и составил 12842.30 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.38% и составил 5453.37 пункта, британский FTSE снизился на 0.43% и составил 7703.81 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1142.02 пункта.




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