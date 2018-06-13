Европейские индексы - 12-06-18
МОСКВА, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.00% и составил 12842.30 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.38% и составил 5453.37 пункта, британский FTSE снизился на 0.43% и составил 7703.81 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1142.02 пункта.
- 08:52 Европейские индексы - 12-06-18
- 08:51 Американские индексы - 12-06-18
- 08:49 Цены на цветные металлы - 12-06-18
- 08:48 Цены на драгоценные металлы снизились - 12-06-18
- 08:47 Цены на нефть снизились - 12-06-18
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- 12.06-21:09 Предстоящие на 13 июня мероприятия
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- 12.06-20:44 Президент назначил заместителей директора Службы национальной безопасности
- 12.06-20:31 Министр юстиции Республики Армения Артак Зейналян опроверг слухи о своей отставке
- 12.06-19:37 Футбольный клуб “Пюник” возглавил известный российский тренер Андрей Талалаев
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- 12.06-19:01 На разных участках линии соприкосновения наблюдаются активные передвижения и накопления военной техники и человеческой силы противника.
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- 12.06-18:37 Министр иностранных дел Армении принял польских парламентариев
- 12.06-18:35 Председатель Национального Собрания Армении посетил посольство РФ
- 12.06-18:18 Компания “Лидиан Армения” опровергает слухи об иске против Армении на 2 млрд долларов
- 12.06-18:10 Предстоящие на 13 июня мероприятия
- 12.06-18:04 Лидеры США и КНДР договорились обменяться официальными визитами
- 12.06-18:02 Volkswagen ждет начала коммерческой эксплуатации беспилотных авто через 5 лет
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- 12.06-17:38 ЕК предложила выделить 35 миллиардов евро на миграционную политику
- 12.06-17:33 Президент Армении обсудил с послом Франции предстоящий государственный визит Макрона в Ереван
- 12.06-17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-06-18
- 12.06-17:31 Азиатские индексы - 12-06-18
- 12.06-17:29 Заместители секретаря Совета безопасности Республики Арцах освобождены от занимаемых должностей
- 12.06-17:22 Председатель НС Армении принял посла США
- 12.06-17:19 Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с участием руководителей правоохранительных органов
- 12.06-17:14 Министр обороны Армении принял посла Казахстана
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