Цены на цветные металлы - 12-06-18

ЛОНДОН, 13 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2297.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7222.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2488.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 15340.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 21125.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3195.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.