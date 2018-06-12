Армянская делегация посети Тегеран для переговоров об экспорте газа в Армению

Армянская делегация на следующей неделе отправится в Тегеран для переговоров о новых ценах и увеличении экспорта иранского газа в Армению. Как передает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство IRNA, об этом сообщил директор по международным связям Национальной газовой компании Ирана Бехзад Бабазаде.

Бабазаде отметил, что Ереванская теплоэлектроцентраль просит увеличить объёмы поставки голубого топлива из Ирана.

Он отметил, что контракт между иранской Национальной газовой компанией и Ереванской тепловой электростанцией касается обмена газа на электричество. “Армения просит увеличения поставок природного газа от 1 млн. до 1,6 млн. кубометров”, - пояснил чиновник.

Если стороны придут к договорённости, продолжил Бабазаде, Иран, соответственно, увеличит объёмы поставки газа в Армению.

При этом он отметил, что трубопроводы Ирана способны перекачивать в Армению больше газа, и у Ирана нет проблем с увеличением объёма экспорта газа, поскольку Ереван может заплатить или предоставить Ирану взамен больше электроэнергии.

Поставки иранского газа в Армению в формате "газ в обмен на электроэнергию" начались в 2009 году.