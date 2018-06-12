Слухи об отставке Арцвика Минасяна не соответствуют действительности

Слухи об отставке министра экономического развития и инвестиций Армении Арцвика Минасяна не соответствуют действительности. Как сообщает Арменпресс, об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра Марине Карапетян.

“Министр продолжает свою обычную работу”, - написала она.

Ранее министр юстиции Армении опроверг слухи о том, что он подал в отставку. Министр написал об этом на своей странице в Facebook.

“Информация, распространяемая средствами массовой информации о моей отставке не соответствует действительности. Я с большой ответственностью и решимостью проводить реформы продолжаю исполнять обязанности министра юстиции”, - написал министр.

Ранее министр труда и по социальным вопросам Армении Мане Тандилян подала в отставку.