Слухи об отставке Арцвика Минасяна не соответствуют действительности
20:50, 12 Июнь, 2018
Слухи об отставке министра экономического развития и инвестиций Армении Арцвика Минасяна не соответствуют действительности. Как сообщает Арменпресс, об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра Марине Карапетян.
“Министр продолжает свою обычную работу”, - написала она.
Ранее министр юстиции Армении опроверг слухи о том, что он подал в отставку. Министр написал об этом на своей странице в Facebook.
“Информация, распространяемая средствами массовой информации о моей отставке не соответствует действительности. Я с большой ответственностью и решимостью проводить реформы продолжаю исполнять обязанности министра юстиции”, - написал министр.Ранее министр труда и по социальным вопросам Армении Мане Тандилян подала в отставку.