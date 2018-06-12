Президент назначил заместителей директора Службы национальной безопасности

Указом президента Армении Армена Саркисяна, Вреж Арзуманян освобожден с должности заместителя директора Службы национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, другими указами Армена Саркисяна, заместителями начальника СНБ Армении назначены Арзуман Арутюнян и Арам Акопян.