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Президент назначил заместителей директора Службы национальной безопасности


Указом президента Армении Армена Саркисяна, Вреж Арзуманян освобожден с должности заместителя директора Службы национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, другими указами Армена Саркисяна, заместителями начальника СНБ Армении назначены Арзуман Арутюнян и Арам Акопян.




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