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Министр юстиции Республики Армения Артак Зейналян опроверг слухи о своей отставке


Министр юстиции Республики Армения Артак Зейналян опроверг слухи о том, что он подал в отставку. Как сообщает Арменпресс, министр написал об этом на своей странице в Facebook.

“Информация, распространяемая средствами массовой информации о моей отставке не соответствует действительности. Я с большой ответственностью и решимостью проводить реформы продолжаю исполнять обязанности министра юстиции”, - написал министр.

Ранее министр труда и по социальным вопросам Армении Мане Тандилян подала в отставку.




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