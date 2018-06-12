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Футбольный клуб “Пюник” возглавил известный российский тренер Андрей Талалаев


Футбольный клуб “Пюник”, который со следующего сезона будет переименован в “Ереван”, возглавил известный российский тренер Андрей Талалаев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Талалаев работал в клубах “Ростов”, “Волга”, “Кубань” и “Тамбов”, а также тренировал молодежную сборную России.




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