Мане Тандилян подала в отставку

Министр труда и по социальным вопросам Армении Мане Тандилян объявила о своей отставке. Как сообщает Арменпресс, она сделала запись на своей странице в Facebook.

Министр, в частности, написала:

“Вопрос о полном введении обязательной накопительной пенсионной системы обсуждался на вчерашнем заседании правительства. Вы знаете мою позицию по обязательному компоненту системы, о которой я уже много лет назад говорила. Я была назначен министром и выразила свою позицию - отложить полное введение обязательного компонента на один год и изменить систему посредством публичных обсуждений, предлагая различные решения для бенефициаров. Этот путь также имел определенные трудности, но я выразила готовность начать работу, провести широкомасштабную работу с общественностью и найти наилучшее решение для общественности.

После многих дискуссий стало ясно, что мое предложение не имеет поддержки правительства. Вместо этого был предложен другой вариант, который был представлен и одобрен на заседании правительства.

Этот вопрос имеет первостепенное значение для меня. Обязательный компонент не имел общественной поддержки, и причины многочисленныы и многослойныы. Этот компонент имеет как социальные, так и юридические, политические и системные проблемы, а также без обсуждения с общественностью, выявления проблем и нахождения общих и приемлемых решений я не вижу пути к полному внедрению обязательного компонента.

Я надеялась, что новое правительство проведет долгий путь в решении этой проблемы. Императивные методы решения проблем предыдущего правительства для меня неприемлемы.

Уважаемые соотечественники, я была против обязательной накопительной системы, организовывала демонстрации против ее внедрения, и теперь я также считаю, что накопительная система должна иметь принцип свободного выбора.

Этой записью я прекращаю свои полномочия в качестве министра труда и по социальным вопросам.

Я желаю нынешнему правительству успехов и перспектив во имя демократической Армении.

Принимая во внимание тот факт, что я стала членом правительства в качестве члена партии «Светлая Армения», я также прекращаю членство в партии, чтобы поддержать моих друзей в построении светлой Армении.

Отныне, уже в качестве гражданина, буду продолжать следить за всеми политическими событиями, не жалея усилий для становления армянской государственности”.