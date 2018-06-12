Президент Армении принял делегацию во главе с президентом Азиатского банка развития

Президент Армении Армен Саркисян принял делегацию во главе с президентом Азиатского банка развития Такеико Накао.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Армен Саркисян отметил, что Азиатский банк развития является одним из самых важных партнеров Армении, при поддержке которого осуществляется много программ как в государственном, так и в частном секторах экономики, и есть успешные примеры в разных сферах.

Президент призвал расширить рамки сотрудничества, особо отметив программы, направленные на развитие образования, информационных технологий, сельского хозяйства, продовольствия, малого и среднего предпринимательства.

В свою очередь Такеико Накао отметил, что сформировано эффективное сотрудничество с Арменией в ряде сфер, и подчеркнул, что АБР готов продолжать реализацию направленных на развитие программ.