Президент Республики Арцах принял родственников Национального Героя Армении, Героя Арцаха Монте Мелконяна
18:40, 12 Июнь, 2018
Президент Республики Арцах Бако Саакян 12 июня принял родственников Национального Героя Армении, Героя Арцаха Монте Мелконяна.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, состоялась беседа о жизни Монте Мелконяна, пройденном им героическом пути, его значительном вкладе в Арцахскую освободительную борьбу.
Бако Саакян подчеркнул, что Монте Мелконян принадлежит к плеяде великих сынов армянского народа, преданность и подвиги которого в деле защиты родины стали источником вдохновения и подражания для поколений.