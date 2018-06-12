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Президент Республики Арцах принял родственников Национального Героя Армении, Героя Арцаха Монте Мелконяна


Президент Республики Арцах Бако Саакян 12 июня принял родственников Национального Героя Армении, Героя Арцаха Монте Мелконяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, состоялась беседа о жизни Монте Мелконяна, пройденном им героическом пути, его значительном вкладе в Арцахскую освободительную борьбу.

Бако Саакян подчеркнул, что Монте Мелконян принадлежит к плеяде великих сынов армянского народа, преданность и подвиги которого в деле защиты родины стали источником вдохновения и подражания для поколений.




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