Министр иностранных дел Армении принял польских парламентариев

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял 12 июня делегацию во главе с председателем польско-армянской депутатской группы Сейма Республики Польша Тадеушем Вожняком.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостей, Мнацаканян поблагодарил польских депутатов за их дружбу и усилия, которые они приложили для развития и расширения отношений между двумя странами.

Министр отметил, что с момента установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей наблюдается непрерывный рост сотрудничества, основанного на многовековой дружбе и взаимном уважении двух народов. Мнацаканян подчеркнул важность армянской общины в Польше и ее роль в отношениях между двумя странами, подчеркнув в этом контексте важность принятия в двух палатах польского парламента резолюций по случаю 650-летия армянской общины Польши в 2017 году и выразив благодарность за бережное отношение к армянской общине.

Председатель польско-армянской депутатской группы Сейма Республики Польша Тадеуш Вожняк отметил, что каждый член группы предпринимает все возможные усилия для дальнейшего укрепления армяно-польских отношений, а также подчеркнул готовность поддержать все инициативы Армении.

Собеседники обсудили политический диалог между двумя странами, вопросы, связанные с развитием торгово-экономических связей, подчеркнули важность укрепления связей в образовательной и культурной, научной сферах, дальнейшего расширения децентрализованного сотрудничества.

В повестке дня встречи были вопросы углубления межпарламентского сотрудничества. Участники встречи отметили особую важность подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, которое открывает новые перспективы для дальнейшего развития не только в многостороннем формате, но и в армяно-польских двусторонних отношениях.

Министр иностранных дел Армении приветствовал ратификацию Соглашения сеймом Польши 7 июня и выразил надежду, что внутренние процедуры Польши вскоре будут завершены, послужив примером для других членов ЕС, которые еще не ратифицировали Соглашение.

Министр иностранных дел представил польским парламентариям усилия, направленные на мирное урегулирование карабахского конфликта в формате Минской группы ОБСЕ, подтвердив приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта. Министр Мнацаканян подчеркнул, что для успеха процесса важно формирование атмосферы мира.