Председатель Национального Собрания Армении посетил посольство РФ

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян по случаю национального праздника России - Дня России, 12 июня посетил посольство России и поздравил посла Сергея Копыркина и сотрудников посольства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в беседе с послом Баблоян отметил важность армяно-российских многовековых братских и дружественных отношений и углубления связей между двумя странами.

Председатель НС также поздравил народ России, пожелав им процветания и благополучия.