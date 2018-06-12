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Председатель Национального Собрания Армении посетил посольство РФ


Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян по случаю национального праздника России - Дня России, 12 июня посетил посольство России и поздравил посла Сергея Копыркина и сотрудников посольства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в беседе с послом Баблоян отметил важность армяно-российских многовековых братских и дружественных отношений и углубления связей между двумя странами.

Председатель НС также поздравил народ России, пожелав им процветания и благополучия.


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