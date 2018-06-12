Компания “Лидиан Армения” опровергает слухи об иске против Армении на 2 млрд долларов

Компания “Лидиан Армения” считает примитивной дезинформацией слухи о том, что якобы компания собирается подать иск в Арбитражный суд Лондона, требуя от властей Армении 2 миллиарда долларов. Об этом сказал Арменпресс заместитель председателя компании Армен Степанян.

“Эти слухи не соответствуют действительности. Это просто очень примитивная дезинформация, которая не имеет ничего общего с действительностью”, - сказал он.

Согласно распространенным слухам, иск компании основан на том, что правительство не может обеспечить приемлемые для работы условия, а компания теряет миллионы долларов.