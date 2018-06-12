ЕК предложила выделить 35 миллиардов евро на миграционную политику

Еврокомиссия предложила выделить около 35 миллиардов евро из средств долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы на реализацию общей миграционной и пограничной политики, сообщил РИА Новости источник в исполнительной коллегии ЕС, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Еврокомиссия предлагает выделить около 35 миллиардов евро на реализацию общей миграционной и пограничной политики. Это в три раза превышает объем средств, выделенных на эти цели в рамках действующего семилетнего финансового плана", — сказал собеседник агентства.

Еврокомиссия в мае предложила проект долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, общий объем расходов которого в текущих ценах предложен на уровне 1,246 триллиона евро. Предложения по бюджету должны быть еще одобрены Европарламентом и Советом ЕС.