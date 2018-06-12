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Президент Армении обсудил с послом Франции предстоящий государственный визит Макрона в Ереван


Президент Армении Армен Саркисян 12 июня принял посла Франции в Армении Джонатана Лакота и ректора Французского университета в Армении Жан-Марка Лавеста.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян и Джонатан Лакот коснулись государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Армению, запланированного на октябрь, а также затронули подготовительные работы бизнес-форума, который пройдут в рамках саммита Франкофонии.

Собеседники также выразили уверенность в том, что это важнейшее событие будет способствовать развитию отношений между Арменией и государствами-членами организации.

В ходе встречи стороны также коснулись деятельности и будущих проектов Французского университета в Армении.




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