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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-06-18


ЕРЕВАН, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 июня, курс доллара США не изменился и снова составил 483.22 драм. Курс евро не изменился и снова составил 568.41 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.70 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 648.24 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 20153.92 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 260.15 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 14059.97 драм.




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