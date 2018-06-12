Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-06-18

ЕРЕВАН, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 июня, курс доллара США не изменился и снова составил 483.22 драм. Курс евро не изменился и снова составил 568.41 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.70 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 648.24 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 20153.92 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 260.15 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 14059.97 драм.