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Азиатские индексы - 12-06-18


ТОКИО, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.81% и составил 22878.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.64% и составил 1792.82 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.41% и составил 3079.80 пункта, а HANG SENG вырос на 0.47% и составил 31103.06 пункта.


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